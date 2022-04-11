موعد آذان المغرب عاشر أيام رمضان وساعات الصيام

موعد آذان المغرب عاشر أيام رمضان، من الأمور التي يزيد البحث عنها في تلك اللحظات، حيث يترقب الصائمون الإفطار بعد صوم طويل وانقطاع عن الطعام والشراب والشهوة.

آذان المغرب عاشر أيام رمضان

وتنشر بوابة الفجر لقرائها الكرام موعد آذان المغرب عاشر أيام رمضان وعدد ساعات الصيام في محافظة القاهرة، بالسطور التالية:

موعد آذان المغرب عاشر أيام رمضان

يرفع آذان المغرب عاشر أيام رمضان في الـ6:20 مساء بتوقيت محافظة القاهرة، حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في هذا اليوم الطي المبارك 14 ساعة و37 دقيقة.

موعد آخر أيام رمضان وعيد الفطر

ومن المقرر حسبما أشارت الحسابات الفلكية أن يكون شهر رمضان 30 يوما ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في الـ10:28 مساء بتوقيت القاهرة في السبت الموافق 29 رمضان 1443.

فضائل خلال شهر رمضان

وتوجد العديد من الفضائل والأعمال الطيبة التي يسعى الصائمون إلى المداومة عليها من أجل انتظار الأجر والثواب الذي وعدنا الله به، ﻿فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنّة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه" رواه البخاري ومسلم.