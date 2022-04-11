سلاف فواخرجي تفاجئ جمهورها بتصريحات صادمة

تصدرت الفنان السورية سلاف فواخرجي اليوم الاثنين الموافق الـ11 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد تصريحاتها الأخيرة الصادمة.

سلاف فواخرجي

وتساءل الجمهور العاشق للنجمة سلاف فواخرجي عن سبب تصدرها "ترند" جوجل، في ذلك التوقيت وهو ما جعلها في صدارة البحث، ليصدموا بتصريحاتها.

ظهور سلاف فواخرجي

وحلت سلاف فواخرجي ضيفة على برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات، حيث تحدثت بكل جرأة عن بعض الأمور التي أحدثت جدلا كبيرا.

ديانة سلاف فواخرجي

ورفضت سلاف فواخرجي الكشف ديانتها معللة ذلك أنها تربت على ذلك، مشيرة إلى أن والدتها أمرتها أن ترد على من يسألها عن ديانتها بـ "أنا سورية".

تربية سلاف فواخرجي

وأوضحت النجمة سلاف فواخرجي أن تربيتها أساسها التردد الدائم على المساجد والكنائس والكنس اليهودية، في رد قاطع ورافض للإدلاء بديانتها.

مشاهد سلاف فواخرجي الساخنة

وفيما يتعلق بالقبلات والمشاهد الساخنة التي اعتادت سلاف فواخرجي تقديما، قالت إن زوجها غضب مرة خلال تقديمها مشهد قبلة في فيلم "شارع شيكاغو".

هل تندم سلاف فواخرجي على القبلات

وأضافت النجمة السورية سلاف فواخرجي أنها لم تندم يوما على تقيم مثل تلك الأمور بسبب أنها ترى أنه في إطار العمل وليس به أية أخطاء أو خدش للحياء.

مشاكل سلاف فواخرجي وزوجها

وأكدت سلاف فواخرجي أنها لم تقع مع زوجها في مشاكل بسبب قبلة فيلم "شارع شيكاغو" لافتةً أنه كان يشعر بعدم ارتياح معها.