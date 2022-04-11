موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دوري أبطال إفريقيا بعد تعديل "كاف"

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي، المباراة القوية المرتقبة بين المارد الأحمر والرجاء بطل المغرب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي ولا سيما بعد تعديله من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

من جانبه، كشف "كاف"، عن تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي الجديد

وأوضح "كاف" أن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي يكون يوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، في تمام الـ10 مساء بدلًا من التاسعة مساء، حسبما أعلن في وقت سابق.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي "الإياب"

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 23 أبريل المقبل، موعدا لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دور الإياب والتي يستضيفها ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

مراسم القرعة وموعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وأسفرت قرعة الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي المصري مع الرجاء المغربي في مواجهة قوية، تترقبها الجماهير العربية العاشقة لكرة القدم.