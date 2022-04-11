تفريغ 10 آلاف طن رخام وتداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ءاءذة.س والتي ترفع علم مولدوفا ويبلغ طولها 200 متر، والغاطس 10.7 متر، وذلك لتفريغ 10 آلاف طن رخام بالميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم الإثنين أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة، وخروج سفينتين حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.