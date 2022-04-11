الاتحاد الأوروبي يبلغ منتجي النفط أن عليهم أن يدرسوا زيادة الإمدادات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لرويترز إن الاتحاد الأوروبي كرر اليوم الاثنين دعوته أثناء اجتماع مع أوبك لأن تدرس الدول المنتجة للنفط ما إذا كان يمكنها زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام.

وأضاف المسؤول أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، أوضحوا أيضًا أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة.

من جهة أخرى، أبلغت منظمة أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك إن التقلبات الحالية في السوق ناتجة عن عوامل غير أساسية خارجة تمامًا عن سيطرة أوبك، كما توقع فقدان أكثر من 7 ملايين برميل يوميًا من صادرات روسيا من النفط والوقود، بسبب العقوبات الحالية والمستقبلية أو تحركات طوعية.

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