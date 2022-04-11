الأسواق الأوروبية تغلق منخفضة حيث يراقب المستثمرون التضخم والسياسة النقدية



أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الاثنين لتبدأ أسبوعًا من اجتماعات البنك المركزي الرئيسية وبيانات التضخم الأميركية.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.7%، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا بنسبة 2% لقيادة الخسائر حيث أغلقت معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة السلبية.

من جهة أخرى، قاد Societe Generale المكاسب الواسعة للقطاع المصرفي الأوروبي، حيث ارتفع بنسبة 5% تقريبًا بعد الموافقة على بيع حصته في Rosbank الروسي وشركات التأمين الروسية التابعة للمجموعة إلى Interros Capital، مما أدى إلى وقف جميع الأنشطة في روسيا.

وفي قاع المؤشر الأوروبي الممتاز، تراجعت شركة Nokian Tyres الفنلندية بأكثر من 15% بعد الإعلان عن أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد المطاط الروسي سيكون لها تأثير كبير على إنتاجها.

سيراقب المستثمرون العالميون قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء للحصول على مؤشرات حول كيفية تصرف الفدرالي بشكل جذري من أجل كبح جماح التضخم.

وينطلق موسم الأرباح أيضًا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تعلن شركات البنوك العملاقة JPMorgan، وGoldman Sachs، وWells Fargo بالإضافة إلى Morgan Stanley.

وبالعودة إلى أوروبا، أحرز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان تقدمًا خلال الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسيدخلان جولة الإعادة يوم 24 أبريل.

وسيكون فوز لوبان بمثابة صدمة لفرنسا وأوروبا ككل، ومن المحتمل أن يؤدي لمزيد من التقلبات في السوق.