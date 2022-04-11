مخزونات النفط الأوروبية تهبط 11% على أساس سنوي في مارس

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك اليوم الاثنين أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية لدى شركات التكرير الأوروبية بلغت نحو 1.01 مليار برميل في مارس، منخفضة 10.6% على أساس سنوي لكنها مرتفعة نحو 2% عن مستويات فبراير.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للخام بلغ 9.04 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مرتفعًا نحو 5% على أساس سنوي لكنه منخفض 4% عن مستويات فبراير.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل الأثنين 11 أبريل، عقب انخفاض أسبوعي ثاني على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس.

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