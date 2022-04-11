مؤشر مديري المشتريات الخاص بإمارة دبي يسجل أعلى مستوي في 33 شهرًا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بإمارة دبي التابع لـ S&P GLOBAL لأعلى مستوياته في 33 شهرًا على الرغم من زيادة متزامنة في ضغوط التكلفة مثل الطاقة والمواد الخام.


وسجل المؤشر في شهر مارس 55.5 نقطة مرتفعا من 54.1 نقطة في شهر فبراير الماضي ليقفز لأعلى مستوياته منذ يونيو 2019.


وارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2019 مدعوما بأداء قطاعات السياحة والسفر.

 

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات ارتفاع مستويات التفاؤل في 12 شهرًا القادمة للشهر الثاني على التوالي في أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021.

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