الحلقة العاشرة من "توبة".. رحاب الجمل تحاول قتل ماجد المصري والأخير يبتزها

بدأت منذ قليل على قناة MBC مصر الحلقة العاشرة من مسلسل "توبة"، ودارت أحداثها حول استعادة إحسان لذكرياتها مع "توبة"، وتتذكر السلسلة التي أهداها إياه قبل تقدمه لخطبتها.

يطلب "توبة" من شقيقه "إبراهيم " دياب أن يذهب لوالده ويخبره أنه بخير، ثم تطلب "إحسان" من "إبراهيم" أن يقف بجانب شقيقه ؛ لأنه مظلوم.

تطلب "لقا" أسماء أبو اليزيد من والدها أن تأخذها ابنها عبد الله وتترك الحارة، لكي لا تتزوج من "سيد الأجنبي"، فيرفض ذلك، وتخبرها شقيقتها الصغيرة بأن" توبة" ليس سيئًا كما تراه الناس، فيتدخل نجلها ويطلب منها أن تظل تحب والده من أجله.

تضع "فايزة" رحاب الجمل السكينة في شنطتها وتخبر والدها أنها سوف تقوم بإحضار بعض طلبات للبيت، وتتجه بها إلى "سيد الأجنبي "، وتحاول قتله لكنها تفشل، ويقوم بضربها، وابتزازها بمقطع الفيديو الذي التقط لها أثناء تواجدها معه في غرفه النوم، وأنه سيجعل والدها يقتلها، لكنها تتوسل إليه وتطلب منه ألا يرسل الفيديو لوالده، فيستجيب بشرط أن تنفذ كل ما يطلبه منها.

يذهب "نوري" أحمد حبشي لأهل الحارة ومعه محامي، ويخبرهم أن من له أموالًا عند "توبة"، لا بد أن يقوم بعمل توكيل للمحامي.

فتخرج والدة "سيحا" انتصار وتعطي لانجلها حجة البيت، لكي يقوم ببيعه، وإعطاء الناس أموالهم، لكي لا يتكلموا على "توبة" بسوء، وتطلب منهم أن يسامحوه.

يطلب "سيد الأجنبي" من "نوري" ألا يجعل أحدًا يحرر محضرًا ضد "توبة" لأنه يريد أن يخرجه من الحبس لغرض ما، ويطلب منه أن يقوم بتأمين الحارة، ويخبره بأنه سيجعله عمدة، لكي يكون مناسب لعمدة عند زواجه من ابنة عمه "لقا"، ويوهمه بأن المال حينها سيكون من نصيبه.

يستعيد "توبة "ذكرياته مع "لقا"، وهي كذلك، وتذهب إحسان للسجن

وتحضر له ملابس وطعام، ويحاول "سيد الأجنبي" التقرب من "لقا" فيذهب لزيارتهم ومعه هدايا وأطعمة عديدة.



ثم يذهب "سيد الأجنبي" ورجاله ومعه المأذون لمنزل عطا لكي يتزوج من لقا فيرفض، فيخبره أنه شريكًا في بيته، وأنه سيقوم بإزالته ويبني برجًا مكانه، وسوف يسميه برج عطا،فتخبره أنها لن تتزوجه، وتقوم بطرده من منزلهم، فيرفع مسدسه في وجه والدها ويهددها بقتله إذا لم تقبل على الزواج منه.