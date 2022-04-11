المركزي الروسي يخفض حصة الدولار في احتياطي الذهب والنقد الأجنبي إلى 10.9%

أعلن المركزي الروسي خفض حصة الدولار الأميركي في احتياطاته من الذهب والنقد الأجنبي إلى 10.9% على مدار الأشهر الستة حتى أول يناير، قبل أن تجمد العقوبات الغربية نصف احتياطيات البلاد تقريبًا.

وحرمت العقوبات الغربية روسيا من الوصول إلى 300 مليار دولار من احتياطاتها من الذهب والنقد الأجنبي البالغة 640 مليار دولار قبل تطبيق تلك العقوبات.

ووصل إجمالي قيمة احتياطيات روسيا مستوى 606.5 مليار دولار بحلول إبريل الجاري، كما أكد البنك المركزي على أن لديه احتياطيات كافية من الذهب واليوان الصيني.

وخفض المركزي الروسي معدل الفائدة الأسبوع الماضي إلى 17% مشيرًا إلى أنه قد يتخذ مزيدًا من قرارات خفض الفائدة في المستقبل.