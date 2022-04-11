"Eni" توقع اتفاقًا مع سوناطراك الجزائرية لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا



وقعت “Eni” وشركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك اتفاقًا اليوم الإثنين يستهدف زيادة حجم الغاز المصدر من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

ويستهدف الاتفاق تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي عبر التعاون بين الشركتين، كما يؤكد على التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذلك في مجال الطاقة المتجددة.

ووقع الطرفين على الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي إلى الجزائر.

وأكد دراجي على أهمية تلك الخطوة بالنسبة لإيطاليا في ظل سعيها لخفض اعتمادها على الغاز الروسي، كما شدد على أنه سيكون هناك اتفاقات أخرى تستهدف دعم مساعي بلاده لاستبدال إمدادات الغاز الروسية.

وفي بيان، قالت مجموعة Eni الإيطالية للطاقة إنها اتفقت مع شركة سوناطراك الجزائرية على زيادة تدفقات الغاز في خط الأنابيب ترانس ميد بدءا من هذا العام وأن تصل إلى تسعة مليارات متر مكعب إضافية سنويا بحلول 2023-2024.

وتسعى الدول الأوروبية لخفض اعتمادها على الغاز الروسي في ظل تكثيف العقوبات على موسكو نتيجة حربها الراهنة مع أوكرانيا.