روحانيات رمضان.. تطبيقات تساعدك على الذكر والصلاة خلال الصيام

يزداد في شهر رمضان المبارك التقرب إلى الله تعالى بالعبادات المختلفة والصلاة والصوم وقراءة القرآن، كما يزداد الاهتمام بالبحث عن التطبيقات التي تساعد على نشر روحانيات شهر رمضان الكريم، للاستفادة منها في الشهر المبارك.

وفيما يلي، نعرض أبرز التطبيقات التي يمكن تحميلها على الهواتف والاستفادة منها للمساعدة في تأدية العبادات خلال شهر رمضان.

تطبيقات تساعدك في شهر رمضان

تطبيق ختمة

هو تطبيق يحسب لك عدد صفحات المصحف وما قرأته وينبهك بوقت القراءة يوميا.

تطبيق صلي على محمد

وهو تطبيق يذكرك من حين لآخر بذكر الله والصلاة على النبي، على مدار اليوم لكسب الحسنات والتقرب إلى الله بذكره.

تطبيق تقويم رمضان

يقدم التطبيق تفاصيل أوقات الصلوات الخمس في كافة الدول، وتوقيتات السحور والإفطار والأدعية المستحبة المختلفة خلال الشهر.

تطبيق ذكر

يتيح التطبيق الأذكار والأدعية الإسلامية، مع توافر ميزة الأذكار الصوتية.

تطبيق حياتي في رمضان

يتيح التطبيق الأحاديث والآيات وأفكار للعبادات والقصص المختلفة، ويجيب على الأسئلة الفقهية الشائعة خلال الشهر.

تطبيق المصلى

يتيح التطبيق توقيتات الصلاة في كافة المدن كما يحدد اتجاه القبلة في أي مكان تذهب إليه، والقرآن الكريم والأذكار.

تطبيق إمساكية رمضان

يوفر معلومات عن شهر رمضان وأوقات الصلاة واتجاه القبلة والأدعية والاستغفار والأذكار المختلفة، إلى جانب مسبحة إلكترونية.

تطبيق Ramadan Time

يوفر للمستخدم تقويما تفاعليا لشهر رمضان ومواعيد الإفطار والسحور والصلوات حسب كل بلد، ويقدم قائمة تلفزيونية بالبرامج والمسلسلات خلال الشهر.

تطبيق أيامي

يوجد بالتطبيق العديد من الأشياء التي تساعد المسلم خلال صيامه منها مواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وأدعية وأذكار، وفتاوى وطبق اليوم، وحدث في مثل هذا اليوم، وابتهال يومي، ومنبه للصلاة.

تطبيق حقيبة الصائم

يضم التطبيق نصائح وفتاوى وموضوعات دينية وصحية، ويوجد به قسم للنساء يقدم لهن الفتاوى في الأمور المتعلقة بهم خلال الشهر.