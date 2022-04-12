أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-4-2022.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مصر تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط كسر سعر  جرام عيار ٢١ الاكثر مبيعا في السوق ١٠٠٠ جنيه.

وجاءت الزيادات الجديدة في أسعار الذهب بعد الارتفاع في أسعار الأوقية عالميا من مستويات ١٩٤٧ إلى ١٩٥٨ دولار، كما استمر سعر الدولار في الارتفاع أمام الجنيه بقيمة ٣ قروش إلى ٤ قروش في المتوسط؛ ليسجل ١٨.٣١ جنيه للشراء و١٨.٤١ جنيه في البنك الأهلي مقابل ١٨.٢٨ جنيه للشراء، و١٨.٣٨ جنيه للبيع

وسجل سعر الذهب عيار ٢١  ١013  جنيه للجرام،  وارتفع سعر جرام الذهب عيار ١٨ إلى 868،25جنيه، وزاد سعر عيار ٢٤ إلى 1175.75جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 8104 جنيها.

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