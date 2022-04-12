أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 12-4-2022

استقر سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفع أمام الجنيه المصري فى تعاملات الأمس.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بقيمة 7 قروش للشراء والبيع ليصبح 18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، أما في البنوك الخاصة، فسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي ارتفاعا ليسجل18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.37 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع. وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانيه تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، فسجلت العملة الأوروبية (يورو) اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا 7 - 8 قروش، بعد أن ارتفعت في بداية التعاملات 11 - 12 قرشا في الشراء والبيع لتسجل 19.97 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي ارتفاعا بقيمة واحد قرش للشراء والبيع ليسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.30 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا 14 - 19 قرشا في الشراء والبيع لتسجل 19.97 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 20.02 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع. وشهد سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعا 7 - 11 قرشا، في البنوك الحكومية والخاصة. ففي البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الإسترليني ارتفاعا ليصبح 23.86 جنيه للشراء، و24.08 جنيه للبيع، أما في البنوك الخاصة، فارتفع الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي، ليسجل 23.86 جنيه للشراء، و24.08 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 23.92 جنيه للشراء، 24.05 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر، ارتفاعا ليسجل اليوم 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا 22 ? 23 قرشا للشراء والبيع ليسجل 57.94 جنيه للشراء، و60.50 جنيه للبيع ` أما الدرهم الإماراتي فاستقر سعره وسجل 4.99 جنيه للشراء، 5.02 جنيه للبيع.

