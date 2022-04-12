بالفيديو.. أستاذ جراحة بطب عين شمس: مصر أصبحت قبلة لاستقبال حالات التجميل من دول كثيرة

قال الدكتور إبراهيم كامل أستاذ جراحات التجميل والحروق والوجه والفكين بكلية الطب جامعة عين شمس، إنَّ جراحة التجميل علمٌ يُدرس داخل كليات الطب المِصرية والدُولية وكل جامعات العالم، لِكون هذه الجراحة تُعالج العيوب الموجودة بالفعل لدى الشخص.

وأضاف إبراهيم كامل، خلال لقائهِ ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفيزيون المصري، مع الإعلامي يُوسف الحسيني، أنَّ جراحة التجميل طب، وأنَّ الطب موجودٌ لخدمة الإنسان حتى يَعيش حياة سعيدة وبصحة جيدة، قائلًا: «الطب في جراحة التجميل يَهتمُ بكل شيء في جسم الإنسان مثل شفط الدهون وشد البطن والوجه وغيرها، لأن الطالب لو لم يدرس هذا الطب بشكلٍ تفصيلي من المؤكد أن تحدث كارثة للمريض».

وشدَّد إبراهيم كامل، على أنْ تُجرى عملية جراحة التجميل من خلال طبيب مُتخصص في هذا المجال حتى تخرج العملية ناجحة بكل المقاييس، لذلك نحن دائمًا نُشدد على التقنين والرقابة في تخصص جراحة التجميل، لأن هناك فئة قليلة تهرب من هذا التقنين.

وتابع إبراهيم كامل،: «نحنُ كأساتذة في كليات الطب المصرية دورنا يتمثل في حماية المهنة، لكونها مهنة راقية للغاية»، قائلًا: «التقنين والرقابة أصبحا دورهما مُفعل بشكلٍ كبير، إلا أن بعض الناس القليلة هيَّ من تفلت من هذه الرقابة، الأمر الذي يترتب عليه حدوث مشاكل».

وأوضح إبراهيم كامل، أن مُستوى جراح التجميل المصري يُعد مرتفعًا إذا ما تمَّ مقارنته بأطباء في منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، لأن جراحين التجميل المصريين دائمًا ما يتواجدون في المحافل الدولية بصفة مستمرة.

واستدرك إبراهيم كامل، أن مصر أصبحت قبلة لاستقبال حالات التجميل من دول خليجية وعربية وإفريقية أيضًا، لكونها تُعد رائدة في هذا المجال من ناحية تطبيقها لجميع المعايير الدولية والتطوير في هذا المجال بشكل مُستمر لمواكبة العالم.

ولفت إبراهيم كامل، إلى أن الطب في مصر أصبح قوة ناعمة، ونأمل أنْ يستغلُ بصورة أكبر، لأن هذا المجال يُعد ثروة قومية للبلاد.