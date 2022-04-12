النفط الكويتي ينخفض إلى 102.31 دولار للبرميل



انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بنسبة 0.45% أو ما يُعادل 46 سنتًا، ليصل إلى مستوى 102.31 دولار، مقابل 102.77 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين، لتهبط إلى أدنى مستوى منذ فبراير وتستمر في التراجع لأسبوعين متتاليين حيث أثارت عمليات الإغلاق في الصين مخاوف بشأن الطلب.

وانخفض خام برنت القياسي الدولي بنسبة 4.18% لينهي الجلسة عند 98.48 دولار للبرميل، وهو أول تسوية تحت 100 دولار منذ 16 مارس.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.04% لتبلغ عند التسوية 94.29 دولارًا، وخلال الجلسة، تم تداول العقد عند أدنى مستوى له عند 92.93 دولار للبرميل.

وتثير مخاوف عمليات الإغلاق في الصين والتي قد تؤثر على الطلب على النفط، فالصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وتستهلك منطقة شنغهاي ما يقرب من 4% من النفط الخام للبلاد.

وتأتي الضربة المحتملة للطلب في الوقت الذي يحتل فيه جانب العرض من المعادلة الصدارة، فبالنظر إلى دور روسيا كمنتج ومصدر رئيسي للنفط والغاز.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة، وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.