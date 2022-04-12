تقرير: الإمارات الأولى عربيًا والـ 23 عالميًا في عدد الأثرياء



جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيًا، والـ 23 عالميًا؛ من حيث عدد المليارديرات في عام 2022؛ إذ تعد موطنًا لـ 19 مليارديرًا، متفوقة بذلك على الدنمارك وماليزيا ؛ وذلك وفقًا لأحدث بيانات لقائمة للأثرياء والصادرة عن معهد هورون للأبحاث الصيني.

وأكد المعهد وفقا لبياناته، أن لا تزال الصين أكبر موطن للمليارديرات في العالم؛ إذ أضافت في العام الماضي 75 مليارديرًا ليبلغ عددهم الإجمالي في البلاد 1133 مليارديرًا، تليها الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 716 مليارديرًا.

وارتفع عدد المليارديرات في العالم بواقع 153 شخصًا، ليصل عددهم الإجمالي إلى 3381 مليارديرًا، كما ارتفعت إجمالي ثرواتهم بنسبة 4% إلى 15.2 تريليون دولار.



ويعد أيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ قيمتها 205 مليارات دولار، يليه في المرتبة الثانية جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، بـ 188 مليار دولار.



ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية 6 أبريل الجاري تصنيفًا سنويًا جديدًا لأغنى أغنياء العالم للعام 2022.

وحل في المرتبة الرابعة عربيًا رجل الأعمال الإماراتي، حسن سجواني، بثروة تقدر 2.7 مليار دولار، وجاء بالمرتبة 1163 في التصنيف العالمي.

وحل في المرتبة الخامسة عربيًا رجل الأعمال الإماراتي، عبدالله الغرير، بثروة تقدر بـ 2.6 مليار دولار، وجاء بالمرتبة 1196 في التصنيف العالمي.