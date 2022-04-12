ضبط 27 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية (صور)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أنه هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن وتوفير السلع بجدوة عالية وباسعار مناسبة.



و تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط بالاشتراك مع هيئة الرقابة الادارية وإدارة شرطة التموين، بشن عدة حملات مكبرة بنطاق جميع الاحياء لردع المخالفين وكل من تسول له نفسه المساس بالصحه العامه للمواطنين، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميه ٢٦طن و٨٢٠ كجم، كما تم تحرير ٢٣ محضر جنحة ذبح خارج المجازر الحكومية وبيع منتجات غير صالحه للاستهلاك الأدمي.

ومن جانبة أشار شباط إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح بأقسام الشرطة التابع لها المنشآت المخالفة، وذلك لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم، مؤكدا ان هناك تعاون كامل بين جميع الجهات التنفيذية في تنفيذ حملات بشكل مستمر للحد من تواجد أي أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات الصحية المتفق عليها في الاسواق.

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