"في ذكرى نصر العاشر من رمضان" أساليب قدماء المصريين العسكرية تُدرَّس بأوروبا

تحل علينا هذه الأيام ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي وافقت يوم العاشر من رمضان عام 1393 هـ، وفيها سطرت العسكرية المصرية أحد صفحات المجد عبر تاريخها الطويل الممتد منذ آلاف السنين.

وبمناسبة هذه الذكرى قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إن الجيش المصري القديم حقق إنجازات عسكرية أسطورية سُجلت بحروف من نور في ذاكرة العالم القديم.

تاريخ عسكري يُدرَّس

وتابع، تاريخ مصر العسكري وملوكها وقوادها العظام يُدرَّس فى معظم الأكاديميات العسكرية فى العالم بصفتها أقدم وأعظم إمبراطورية انتشرت شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا بفضل حكمة قياداتها وخططهم الحربية التي طُبقت فى الحرب العالمية.

تأمين الحدود

وأشار ريحان إلى الدور العسكري المصري في تأمين الحدود وطرد الغزاة وتتبعهم والشخصيات العسكرية التي كانت لها علامات بارزة فى تاريخ مصر القديمة.

الملك سقنن رع تاعا الثاني

ومن هؤلاء الملك سقنن رع تاعا الثاني (1560 ق.م أو 1558 ق.م) وهو أول من بدأ القتال الفعلي لطرد الهكسوس من مصر والذي أنهاه ابنه الملك أحمس الأول وتم العثور على مقبرته في خبيئة دراع أبو النجا عام 1881م، وكُشفت المومياء لاحقًا في 9 يونيو عام 1886 بواسطة جاستون ماسبيرو.