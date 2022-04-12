استمرار انخفاض درجات الحرارة والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

قالت الأرصاد الجوية إن هناك استمرار انخفاض درجات الحرارة، محذرة من تخفيف الملابس خلال الفترة القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلد تشهد طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حار على جنوب سيناء، لطيف خلال فترات الليل.

وتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا في فترات الليل ومعتدل في ساعات الليل المتأخرة.

الأرصد تحذر من تخفيف الملابس

وحذرت الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خلال هذه الأيام، حيث تنخفض درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء.



وأكدت الأرصاد أن القاهرة تصل لـ 25 العظمى والصغرى تصل 14 درجة، والسواحل الشمالية تصل العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.



وسيشهد الطقس خلال تلك الفترة نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس .



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، إليكم البيان التالي:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجات

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات

قنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة

سانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 14