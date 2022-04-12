سفرة اليوم الحادي عشر من رمضان.. طريقة البامية باللحمة الضاني وأرز بالشعرية وسلطة خضراء

ننشر لكم في السطور التالية طريقة تحضير البامية باللحمة الضاني وأرز بالشعرية وسلطة خضراء، في سفرة اليوم الحادي عشر من رمضان لعام 1443-2022.

البامية باللحم الضاني

المقادير

½ كيلو لحم ضاني.

½ كيلو بامية.

4 أكواب ماء.

بصلة متوسطة مفرومة.

كوب عصير طماطم طازج ومصفى.

3 ملاعق كبيرة من أوراق الكرفس الطازجة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

½ 1 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

قرن فلفل أحمر حار مقطع شرائح (حسب الرغبة).

¼ ملعقة بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى.

2 ورقة غار.

5 حبات حبهان.

ملح وفلفل أسود.



طريقة التحضير

سخني الفرن عند درجة حرارة 250.

على نار متوسطة، ضعي الماء والحبهان والفلفل الأسود وورق الغار والملح والكرفس، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي اللحم، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

على نار متوسطة، ضعي الزيت والزبدة، واتركيهما حتى تذوب الزبدة.

أضيفي نصف كمية الثوم، وقلبيه لمدة دقيقة

أضيفي البامية، وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي البصل ثم الفلفل الحار وبقية الثوم، وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الطماطم، وقلبي حتى يغلي الخليط

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم قلبي

اتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

أضيفي قطع اللحم وكوبًا من المرق

قلبي لمدة دقيقتين.

ضعي البامية واللحم في طاجن فخاري

أدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة.

الأرز بالشعيرية

المقادير

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 كوب شعيرية

1 كوب ارز مصري

ملح

كوب وربع ماء



طريقة التحضير

في اناء على نار متوسطة ضعي الزيت يسخن.

ضعي الشعيرية في الزيت مع الإستمرار في التقليب لمدة من 3-5 دقائق.

ارفعي الإناء من على النار ثم ضعي الأرز والملح على الشعيرية وقلبي المزيج جيدا.

اخفضي درجة الحرارة ثم قومي بتقليب الأرز بإستمرار لمدة من 3-5 دقائق.

في اناء اخر على نار عالية ضعي الماء يغلي.

ضعي الماء المغلي على الأرز ثم غطي الإناء.

اتركي الأرز على النار لمدة من 10 دقائق حتى يتشرب الأرز الماء.

ارفعي الإناء من على النار ثم اتركي الأرز لمدة 5 دقائق قبل التقديم.

ضعي الأرز في اطباق التقديم وقدمية ساخنا، بجانب البامية باللحم الضني والسلطة الخضراء وبالهنا والشفا.