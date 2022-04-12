وزارة الطاقة الروسية تعلّق نشر بيانات إنتاج وصادرات النفط

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن رسالة من وحدة التحليلات بوزارة الطاقة الروسية الثلاثاء 11 أبريل، أن الوزارة قررت تعليق نشر بيانات إنتاج النفط وصادراته التي كانت تنشرها شهريًا.

ولم ترد وزارة الطاقة، التي تصف نفسها بأنها عضو دائم في قوة مهمات مراقبة إنتاج النفط واستهلاكه في روسيا، على طلب التعليق، وكانت الوحدة عادة ما تنشر بيانات إنتاج النفط وصادراته في اليوم الثاني من كل شهر، وتقول إنترفاكس إن الوحدة ذكرت أنها علقت نشر إحصاءات الإنتاج والتصدير ومعلومات أخرى يوم 8 من أبريل.

ونقلت وكالات أنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله الخميس إن إنتاج روسيا من النفط قد ينخفض بنسبة ما بين 4% و5% في أبريل عن مستواه في مارس بسبب مشكلات تتعلق بالتأمين والشحن.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. عملاق الدوري الإيطالي يخطف قناص ليفربول

عاجل.. إتحاد الكرة يستقر على إسم مدرب منتخب مصر الجديد

عاجل.. دينامو مانشستر سيتي يعلن الرحيل وسط صدمة جوارديولا

أرقام إيهاب جلال بعد اقترابه من تولي تدريب منتخب مصر

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الزمالك المنتظرة

تعرف على مصير معاوني كيروش بعد رحيله عن تدريب المنتخب

كواليس رحيل كيروش عن منتخب مصر

عاجل.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود