وزارة الطاقة الروسية تعلّق نشر بيانات إنتاج وصادرات النفط



ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن رسالة من وحدة التحليلات بوزارة الطاقة الروسية الثلاثاء 11 أبريل، أن الوزارة قررت تعليق نشر بيانات إنتاج النفط وصادراته التي كانت تنشرها شهريًا.

ولم ترد وزارة الطاقة، التي تصف نفسها بأنها عضو دائم في قوة مهمات مراقبة إنتاج النفط واستهلاكه في روسيا، على طلب التعليق، وكانت الوحدة عادة ما تنشر بيانات إنتاج النفط وصادراته في اليوم الثاني من كل شهر، وتقول إنترفاكس إن الوحدة ذكرت أنها علقت نشر إحصاءات الإنتاج والتصدير ومعلومات أخرى يوم 8 من أبريل.

ونقلت وكالات أنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله الخميس إن إنتاج روسيا من النفط قد ينخفض بنسبة ما بين 4% و5% في أبريل عن مستواه في مارس بسبب مشكلات تتعلق بالتأمين والشحن.