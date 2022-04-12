خاما عمان ودبي يتراجعان قبيل مناقصات



تراجعت أسعار خامي عمان ودبي الشرق أوسطيين القياسيين الثلاثاء 12 أبريل، في حين واصل سعر خام مربان ارتفاعه قبيل موجة مناقصات تطرحها مصاف آسيوية هذا الأسبوع لشراء إمدادات للتحميل في يونيو.

وطرحت بترون الفلبينية ورونغشينغ الصينية مناقصات بعد أن طلبت مصافي هندية وتايلاندية شراء النفط هذا الأسبوع.

واستبعدت مصفاة أي.أو.سي الهندية خامات عالية الكبريت مثل خامات أورال الروسية من أحدث مناقصاتها وفقًا لمصادر تجارية الثلاثاء.

وستعرض قطر للطاقة بيع شحنات للتحميل في يونيو في وقت لاحق هذا الأسبوع.