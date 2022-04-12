الاقتصاد الروسي يواجه أكبر انكماش منذ 1994





قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين الثلاثاء 12 أبريل، إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من 10% في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وتواجه روسيا ارتفاعًا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا بسبب الحرب في 24 فبراير.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليًا على توقعات جديدة.

وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% هذا العام بعد نمو الاقتصاد 4.7% في عام 2021.

وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف هويته، لرويترز إن وزارة الاقتصاد الروسية تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين 10% و15% هذا العام.