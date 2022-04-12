سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء 12-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.82 جنيه للشراء، و20 جنيها للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.91 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.82 جنيه للشراء.

20.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.82 جنيه للشراء.

20.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.80 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.82 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.82 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.82 جنيه للشراء.

20.02 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. عملاق الدوري الإيطالي يخطف قناص ليفربول

عاجل.. إتحاد الكرة يستقر على إسم مدرب منتخب مصر الجديد

عاجل.. دينامو مانشستر سيتي يعلن الرحيل وسط صدمة جوارديولا

أرقام إيهاب جلال بعد اقترابه من تولي تدريب منتخب مصر

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الزمالك المنتظرة

تعرف على مصير معاوني كيروش بعد رحيله عن تدريب المنتخب

كواليس رحيل كيروش عن منتخب مصر

عاجل.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود