سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 12-4-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 12-4-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.71 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام الخميس الماضى كان مسجلا 57.68 جنيه للشراء.
 


وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
59.97 جنيه للشراء.

60.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
57.71 جنيه للشراء.

60.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
57.68 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
57.69 جنيه للشراء.

60.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.32 جنيه للشراء.

60.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
58.10 جنيه للشراء.

60.71 جنيه للبيع.

 

 

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