النفط يرتفع بعد تحذير أوبك من نقص المعروض





ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار مرض كوفيد في حين حذرت أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الانتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو 3.03 % إلى 101.46 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18 % إلى 97.29 دولار للبرميل بحول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخامان 4 % عند الإغلاق يوم الاثنين.

وقالت شنغهاي إن 7 آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوما وتقرر الأحياء أي منها سترفع عنه القيود. وقالت الباحثة فاندانا هاري إن الرفع الجزئي لقيود شنغهاي أدى لتخفيف الضغوط الناجمة عن المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين.

ويعد الاتحاد الأوروبي مسودة مقترحات بفرض حظر نفطي أوروبي على روسيا في أعقاب حربها مع أوكرانيا وفقا لما ذكره بعض وزراء الخارجية يوم الاثنين لكن لم يتم الاتفاق بعد.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم كذلك في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه قد يتم فقد 7 ملايين برميل من نفط روسيا يوميا بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية وإنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.

وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب 240 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة في محاولة لتهدئة السوق منها 180 مليون برميل ستسحب من المخزونات الأمريكية بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو.