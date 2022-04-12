الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات التضخم الأمريكية



تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع هبوط أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك بعد بيع حصة كبيرة في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة وكان قطاع البنوك أكبر خاسر.



ونزل سهم دويتشه بنك 9.8 في المائة وسهم كومرتس بنك 8.4 في المائة بعد أن باع مستثمر لم يكشف عن هويته حصصا تزيد على خمسة بالمئة في البنكين، حسب "رويترز".



وتراجع الإقبال على الأسهم مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية قبيل بيانات التضخم المتوقع أن تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بأكبر قدر منذ أربعة عقود.



وتراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالصين فنزل سهم لوي فيتون وهيرميس ما بين واحد واثنين في المائة إذ تواجه الصين أسوأ موجة انتشار لكوفيد-19 في عامين.

وارتفع سهم مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية 3.5 في المائة.