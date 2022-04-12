تونس توقف تصدير الخضروات والفواكه للحد من الغلاء

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قررت تونس وقف تصدير الخضراوات والفواكه في خطوة تهدف للحد من ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت إن القرار بوقف التصدير لفترة لم يتم تحديدها يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء.

ويشكو التونسيون من ارتفاع لافت للأسعار مع دخول رمضان حيث بلغت عدة أضعاف سعرها الحقيقي بجانب نقص كبير في المواد الأساسية الاستهلاكية مثل السميد والدقيق والسكر والأرز.

وأرجعت الحكومة زيادة أسعار الخضروات إلى فترة تقاطع المواسم وتأخر جني المحاصيل. وأن القرار سينعكس على الأسعار وانسيابية السلع في الأسواق. وفي وقت سابق اتهم الرئيس قيس سعيد المضاربين والمحتكرين بتعميق الأزمة وأصدر مرسوما تضمن عقوبات مشددة.

وتعد تونس أبرز منتج عالمي لزيت الزيتون لكن التونسيين يشكون ارتفاع أسعاره في السوق المحلية وبلغت قيمة صادرات تونس من الفواكه 134 مليون دينار (44.4 مليون دولار) في 2021 وتذهب أغلب صادراتها إلى ليبيا.

 

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