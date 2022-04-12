تعليق إنتاج هواتف آيفون في الصين





أعلنت شركة الإلكترونيات بيجاترون كورب التي تنتج هواتف آيفون لصالح شركة آبل الأمريكية اليوم وقف عمل مصانعها في شنغهاي وكونشان الصينيتين التزاما بالإجراءات التي فرضتها السلطات المحلية الصينية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "بلومبيرج" عن بيان الشركة إن موعد استئناف الإنتاج سيتوقف على قرارات السلطات الملحية. وتواصل الشركة تقييم تداعيات قرار تعليق الإنتاج على نتائجها المالية. يذكر أن بيجاترون تتقاسم تجميع هواتف آيفون في الصين مع شركتي فوكسكون تكنولوجي جروب ولوكسشير بريسشين إنداستري.

وتشهد الصين حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة. وكانت سلطات شنغهاي أعلنت الأسبوع الماضي تمديد الإغلاق المفروض على 26 مليون من سكان المدينة لأجل غير مسمى. وفي إشارة للزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالفيروس وصف السكرتير العام لشنغهاي الوضع بأنه "سباق مع الزمن".