25.5 مليار دولار صادرات صناعة الملابس الصينية في شهرين



أظهرت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة الملابس الصينية سجلت نموا في إيراداتها التشغيلية في الشهرين الأولين من العام الجاري.



وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" زادت قيمة الصادرات من الملابس والإكسسوارات خلال شهري يناير وفبراير 6.1 في المائة لتصل إلى 25.5 مليار دولار.



وأظهرت بيانات الوزارة أن 13042 شركة صناعة ملابس كبرى حققت إيرادات قيمتها 203.7 مليار يوان "نحو 32 مليار دولار"، بزيادة 12.2 في المائة على أساس سنوي.



وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرباح هذه الشركات 5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.8 مليار يوان، فيما زاد حجم الإنتاج 1.4 في المائة ليصل إلى 4.14 مليار قطعة.



إلى ذلك، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال آذار (مارس) الماضي بأكثر من التوقعات، في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين "الجملة".



وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 0.9 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.2 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي.



في الوقت نفسه استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا عند مستوى 1.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي، وفقا لـ "الألمانية".



وتراجعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي 1.5 في المائة، مع انخفاض سعر بعض اللحوم 41.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه ارتفع سعر السلع غير الغذائية 2.2 في المائة، خلال الشهر الماضي.



في المقابل تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 8.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 8.8 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي، حسب تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الوطني.

