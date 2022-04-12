محافظ قنا يترأس اللجنة الدائمة لاختيار المرشحين للوظائف القيادية

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اللجنة الدائمة لاختيار المرشحين لمنصب مدير مستشفى قنا العام، ومدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، ومدير عام إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة، بعضوية كل من حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، وناجى صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والدكتورة هبه القاضي استاذ اللغة الانجليزية بجامعة جنوب الوادي، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد مدير ادارة الشئون القانونية، وأحمد عبد العاطي مدير ادارة الموارد البشرية.



قال محافظ قنا، إن اللجنة عقدت مقابلات مع 6 متقدمين، بواقع 2 متقدم لكل وظيفة من الوظائف الثلاثة، لافتا إلى أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول قدراتهم ومقترحاتهم لتطوير أداء العمل وخبرات وإمكانيات كل منهم، والإنجازات التي حققوها خلال سنوات عملهم، مضيفا أن أعضاء اللجنة وجهوا عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التى تسعى إليها المنظومة الإدارية



وأضاف " الداودى " أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل ودفع عجلة التنمية ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين