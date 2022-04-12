ميناء دمياط يتداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة

تداول ميناء دمياط 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة الشاحنات 4580 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و900 طن، تشمل 9000 طن فوسفات، و1700 طن بولي ايثلين، و5000 طن رمل، و400 طن علف، و500 طن مولاس، و4300 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و999 طنا، تشمل 2958 طن حديد، و5879 طن ذرة، و7200 طن خردة، و8848 طن ابلاكاش، و5400 طن قمح، و8642 طن فول، و1072 طن خشب زان.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 480 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 213 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2125 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 55 ألفا و901 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 248 ألفا و209 أطنان، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1243 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي.

استقبل ميناء دمياط ناقلة غاز مسال سنغافورية التي من المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ نحو 70 ألف طن من الغاز المسال.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن أحمد حواش رئيس هينة الميناء تابع عملية دخول الناقلة إلى الميناء حتى تراكيها على رصيف محطة الغاز المسال بالميناء.