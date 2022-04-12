"التموين": إنتاج 12.775 ألف طن سكر من البنجر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي السكر المنتج من البنجر المورد ل شركة السكر للصناعات التكاملية بلغ 12.775 ألف طن.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى استمرار توريد قصب السكر إلى الشركة خلال موسم التوريد الحالي، موضحة أنه تم حتى الآن توريد 6 ملايين و776 ألف طن قصب سكر أنتجت نحو 723 ألفا و494 طن سكر.

ووجه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

كان موسم توريد قصب السكر قد بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين توريد 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874 ألفًا و851 طن سكر خلال الموسم الحالي.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات، مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

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