أسعار الدولار تواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بمعظم البنوك العاملة في مصر وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي في أعقاب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%.

وطبقا للبنك المركزي يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.37 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية بلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام اليورو 20.02 جنيه للشراء و20.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 23.92 جنيه للشراء و24.05 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية سجل الريال السعودي 4.91 جنيه للشراء و4.94 جنيه للبيع وسجل الدينار الكويتي 58.20 جنيه للشراء و60.75 جنيه للبيع فيما سجل الدرهم الإماراتي 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.

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