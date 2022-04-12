التموين: صرف 65 % من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل حتى الآن



ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف نحو 65% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الحالي حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى توافر 27 سلعة بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن موضحة أنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام وألف طن مكرونة يومي وألف طن أرز بالإضافة إلى السلع الأخرى والتي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع بمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت الوزارة توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية توجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى مشيرا إلى أنه تم التوجيه على رؤساء الشركات بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا مضيفا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكoثر المواطن من شرائها هذه الفترة.