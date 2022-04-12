تداول 7682 طن بضائع عامة ومتنوعة و236 شاحنة بموانيء البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 9 سفينة خلال اليوم.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 11 سفن، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

شملت حركة الصادرات تداول 1507 طن بضائع عامة ومتنوعة و63 شاحنة و42 ملاكي،كما شملت حركة الواردات تداول 6175 طن بضائع عامة ومتنوعة 173 شاحنة و15 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة MASSA - j فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات والسفينة امل بعدد100 شاحنة بحمولة 2011 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 ملاكي وتم مغادرة السفينة VENTUR SOUOL متجهة إلى العقبة فارغة بعد تفريغ حمولة 30367 طن الومنيوم.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 73 شاحنة بحمولة 56 طن بضائع عامة و108 أطنان بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1507 طن بضائع عامة و2 ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفينة TRUST قادمة من اليمن بحمولة 4000 طن ردة وتم مغادرة السفينة النوي اكسبريس بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة.