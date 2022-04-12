213 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال مارس



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مارس الماضي بإجمالي حمولات بلغت 3.684.518 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 328.383 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 213 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وبحسب بيان إعلامي أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 372.063 طن وعدد حاويات 36.492 حاوية مكافئة.

كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، و7 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو، و2 سفن ملح، فضلًا عن استقبال عدد 38 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس 110 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة وهي عبارة عن 9 سفن كلينكر و2 سفينة ملح بطاقة محققة 3.298.354 طن وعدد حاويات 291.891 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 3 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 14.201 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915متر لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165متر، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليار جنيه.