اليابان تحظر استيراد 38 منتجا من روسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء حظر استيراد 38 منتجا من روسيا في إطار تشديد العقوبات عليها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن العقوبات تستهدف العديد من المنتجات وخاصة الأجهزة الكهربائية والسيارات والدراجات النارية والمشروبات الكحولية وتسري بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الشبكة أن الحكومة ستتيح فترة سماح مدتها ثلاثة شهور للوفاء بأي عقود وقعت بالفعل كما ستستثني من القرار الواردات بهدف الاستعمال الشخصي.

يشار إلى أن إجمالي الواردات الروسية لليابان العام الماضي بلغ نحو 12 مليار دولار أمريكي ويقول مسؤولون إن المنتجات المحظورة تشكل 1 بالمئة فقط من حجم تلك الواردات.

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