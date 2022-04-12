حالة الطقس غدا الأربعاء 13-4-2022 درجات الحرارة المتوقعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غائم جزئيا، غدا الأربعاء الموافق 12 رمضان، على محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية، على القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، واستقرار درجات الحرارة غدا ايضا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون معتدلا في درجات الحرارة، غدا، خلال ساعات النهار على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبري، لطيف على السواحل الشرقية والغربية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حارٌ على محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ درجات الحرارة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء تسجل 21 درجة، وعلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري تسجل 25 درجة، وعلى محافظات شمال الصعيد تسجل 26 درجة، وعلى جنوب سيناء 29 درجة، وعلى محافظات جنوب الصعيد 34 درجة.

حالة الطقس غدا الأربعاء

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 25 - 14

الإسكندرية 20 - 13

وادي النطرون 24 - 14

طنطا 26 - 13

شبين الكوم 25 - 14

دمنهور 23 - 14

بلطيم 20 - 13

مطروح 18 - 13

السلوم 19 - 13

سيوة 23 - 14

بورسعيد 20 - 13

دمياط 22 - 15

الزقازيق 25 - 14

المنصورة 24 - 14

الإسماعيلية 25 - 15

السويس 26 - 15

العريش 21 - 14

رفح 20 - 13

رأس سدر 21 - 12

نخل 26 - 10

نويبع 25 - 16

طابا 25 - 16

كاترين 23 - 13

الطور 26 - 18

شرم الشيخ30 - 19

الغردقة 30 - 17

مرسى علم 32 - 20

الفيوم 26 - 14

بني سويف 26 - 14

المنيا 26 - 14

أسيوط 27 - 15

سوهاج 28 - 18

قنا 30 - 20

الأقصر 32 - 20

أسوان 33 - 21

إدفو 33 - 22

أبو سمبل 34 - 21

الوادي الجديد 33 - 20

شلاتين 32 - 20

أبو رماد 30 - 19

حلايب 31 - 19

رأس حدربة 29 - 18