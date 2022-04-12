"غرفة دبي" تطلق تقرير المسؤولية الاجتماعية للعام 2021

أصدر مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، تقرير المسؤولية الاجتماعية للغرفة لعام 2021، والذي استعرض أهم إنجازاتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والممارسات المسؤولة.

ركز التقرير على الإنجازات التي تحققت للغرفة في المجالات الأربعة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وهي المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل.

ففي مجال المجتمع نظم المركز 37 مبادرة مجتمعية، وسهل 92 مشروعا مؤسسيا تطوعيا وفر أكثر من 70،000 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من 60،000 مستفيد فيما نظمت الغرفة أسبوع الاستدامة الذي شارك فيه 50،000 مشارك يمثلون أكثر من 50 شركة.

و في مجال البيئة اتبعت الغرفة أفضل الممارسات البيئية المعتمدة في مقر الغرفة الأخضر، ونظمت تسع حملات بيئية لموظفيها.

و في مجال مكان العمل نظمت الغرفة 24 حملة توعوية وتدريبية لموظفيها حول الرفاهية والصحة والسلامة والاستدامة في مكان العمل ووفرت فحوصات صحية مجانية لهم.

و في مجال سوق العمل، عززت الغرفة تجربة المتعاملين وسعادتهم، من خلال التحول الرقمي للخدمات الأساسية وإثراء تجربة ممارستهم للأعمال، الأمر الذي نتج عنه فوزها بالمركز الأول في مجال سعادة المتعاملين في مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي للعام 2021.

وتضمن التقرير اقتباسات من ممثلي القطاع الخاص في دبي تحدثوا فيها عن أبرز إنجازات شركاتهم والممارسات المستدامة والمسؤولة المطبقة في شركاتهم، بالإضافة إلى الإنجازات الخضراء التي حققوها خلال العام الماضي.

و شهدت شبكة غرفة دبي للاستدامة نموا ثابتا في عدد أعضائها خلال العام 2021 ليصل إلى 69 عضوا في حين استقبلت علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي تكرم وتقدر الممارسات المسؤولة والمستدامة للشركات أكثر من 100 طلب بعد إطلاق العلامة الرقمية الذكية الجديدة التي تغطي مكان العمل والسوق والمجتمع والبيئة.