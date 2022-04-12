غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال في رواندا

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسفارة جمهورية رواندا لدى الدولة التعاون التجاري والشراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي ورواندا.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي سعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة والوفد المرافق له.

و استعرض الجانبان أهمية العمل المشترك واستثمار الفرص المتاحة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكة تجارية قوية واستثنائية تعود بالخير على البلدين الصديقين.

و أكد المهيري أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ورواندا شهدت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية ما انعكس على حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما في مجالات استثمارية حيوية منها قطاع التجارة العامة والقطاعات التكنولوجية والسياحية والتعليمية وغيرها.. مشيرًا إلى وجود اتفاقيات تعاون بين الجانبين لتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات على نحو متبادل، وكل ما يعزز ثقة المستثمرين.

ونوه إلى سعي بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص إلى استكشاف الأسواق الأفريقية الواعدة التي تدعم فرص النمو والتوسع لرجال الأعمال الإماراتيين والتوجه لبناء الشراكة وتعزيز التعاون مع نظرائهم الروانديين ودعم عملية ترويج الفرص المتنوّعة في مجال التصدير والتجارة بين رواندا والشركات العاملة في أبوظبي.

وأطلع المهيري الضيف الزائر على المزايا النسبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في أبوظبي بداية من السهولة والمرونة في تأسيس الأعمال والنظم التشريعية الميسرة التي يحظى بها المستثمرون وحماية استثماراتهم، مرورًا بتوفر الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتطورة والمحفزات الاقتصادية التي تدفع نمو الأعمال وكفاءتها.. مؤكدًا استعداد غرفة أبوظبي التام لدعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتنسيق اللقاءات بين مجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبناء الشراكات والعلاقات التجارية.

من جانبه أكد سفير رواندا لدى الدولة، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين تشهد نموًا متقدمًا ومتناميًا، مشيرًا إلى متانة الروابط السياسية، الأمر الذي انعكس على تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى رواندا.

و نوّه إلى نجاح جمهورية رواندا في تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات المتعددة، وشهدت جملة من التغيرات جعلتها رائدة بمجال السياحة إلى جانب تمتعها بمواقع متقدمة في إفريقيا من حيث سهولة الاستثمار، وفقًا للتصنيف العالمي للتطور الاقتصادي، وسهولة إقامة المشروعات الاستثمارية والأعمال التجارية، وهو ما وفّر لرواندا مناخًا استثماريًا متكاملًا.

وشكر إيمانويل هاتيجيكا غرفة أبوظبي على حسن استقبالها واستعدادها لدعم العلاقات التجارية بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وروندا، لافتًا إلى وجود استثمارات متاحة في قطاعات الأعمال والطاقة والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين، والبنية التحتية والسياحة، الأمر الذي يخدم المستثمرين لدى الجانبين ويحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.