8 بالمائة نموا بعدد أعضاء "غرفة الشارقة" خلال الربع الأول

حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة نموا كبيرا في حركة العضويات والمعاملات المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري تعد الأعلى منذ العام 2018 وذلك مع انضمام 1996 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة وتجديد عضوية 15572 عضو ليصل عدد الأعضاء المسجلين لديها خلال الربع الأول إلى 17568 عضوا بزيادة 8 بالمائة عن الفترة نفسها من العام 2021 ما يرفع العدد الإجمالي للأعضاء والمنتسبين للغرفة إلى 61 ألفا و212 عضوا وذلك في مؤشر واضح على متانة الإقتصاد المحلي لإمارة الشارقة كونها نقطة إرتكاز رئيسية في دولة الإمارات لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة وتأسيس علاقات اقتصادية إقليمية ودولية.

وبلغت نسبة الزيادة في عدد العضويات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 6 بالمائة فيما بلغت نسبة الزيادة في عدد العضويات المجددة 8 بالمائة عن العام 2021.

و وصل عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى 18454 شهادة و557 شهادة عن المناطق الحرة لتعزز غرفة الشارقة من مكانتها كإحدى أهم غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن النمو المحقق في عدد العضويات وشهادات المنشأ والمعاملات خلال الربع الأول من العام الجاري دليل على نجاح إستراتيجية الغرفة الجديدة وتحقيق أهدافها في الإسهام الفاعل في دفع عجلة النمو المستدام في الشارقة بموازاة تركيزها على تحقيق رسالتها التي تتطلع إليها في السنوات الثلاث القادمة في دعم قطاعات الأعمال /التجارية والصناعية والمهنية والزراعية والرقمية/ من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لتعزيز قدراتها التنافسية وتحقيق تنمية إقتصادية ومجتمعية مستدامة عن طريق إلتزام غرفة الشارقة بتسخير كل إمكاناتها لتحفيز القطاع الخاص ودعمه لمواكبة التغييرات العالمية في بيئة الأعمال والإبتكار في خدماته ومبادراته.

و لفت العوضي إلى أن هذه الأرقام تعكس المناخ الإستثماري الذي تمتاز به إمارة الشارقة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية إلى جانب إستمرارية جهود الغرفة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في تهيئة البيئة الإستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال عبر تقديم خدمات متميزة تخدم قطاع الأعمال وتبتكر وسائل وطرق تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة.

من جانبه أشار عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة إلى أن الأرقام المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري دليل قاطع على حجم التطور والتحديث الذي تشهده الخدمات المقدمة إلى أعضاء الغرفة المنتسبين حيث تمثل خدمات العضوية والمعاملات الركيزة الأساسية في دور الغرفة تجاه مجتمع الأعمال وأن حجم النمو المسجل جاء تحقيقا لأهداف غرفة الشارقة في المحافظة على ثقة الأعضاء عبر تقديم خدمات نوعية وذكية والترويج المبتكر لمنتجات قطاع الأعمال محليا ودوليا مشيرا إلى أن الغرفة تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية والتي تغطي كل إحتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.