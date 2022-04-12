القابضة الإماراتية تشتري حصصًا بقيمة 1.85 مليار دولار في شركات مصرية

قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء لرويترز إن القابضة إيه.دي.كيو، وهي شركة استثمارية قابضة تابعة لحكومة أبوظبي، اشترت أسهمًا بقيمة 1.85 مليار دولار في خمس شركات مصرية مقيدة في البورصة، مما يقدم دعمًا لمصر بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى التخارج.

وقالت البورصة المصرية إنه جرى تنفيذ مشتريات لخمس شركات اليوم الثلاثاء لكنها لم تذكر هوية المشتري.

وتبحث مصر عن مصادر لجلب العملات الأجنبية منذ أن دفعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق أذون الخزانة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة 14% في 21 مارس

وأوكرانيا وروسيا هما المصدر الرئيسي لواردات مصر من القمح، ويشكل السائحون من البلدين مصدرا مهما للنقد الأجنبي. وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي حول حزمة دعم مالي.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبراير، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري، ما يعادل 3.29 مليار دولار، إلى سالب 50.3 مليار جنيه.

ويمثل هذا تراجعا للشهر الخامس على التوالي.

ووفقًا للبنك المركزي، فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.

ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.

تلقت مصر وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي، من المملكة العربية السعودية الشهر الماضي إلى جانب تعهد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتمويلات إضافية تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار.

كما حصلت مصر بالمثل على تعهد من قطر بعقد صفقات استثمارية جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار.

وشملت مشتريات القابضة إيه.دي.كيو اليوم الثلاثاء 340.1 مليون سهم في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، مقابل 911.5 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي المصري المملوك للدولة اليوم الثلاثاء إنه باع 181.8 مليون سهم في البنك التجاري الدولي مقابل 487.1 مليون دولار، ليخفض حصته إلى 0.336% من 9.504%.

كما اشترت القابضة إيه.دي.كيو 271.6 مليون سهم في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل 391.9 مليون دولار، و45.8 مليون سهم في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) مقابل 266.6 مليون دولار، و476.7 مليون سهم في الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مقابل 159.1 مليون دولار.

واشترت أيضا 215.1 مليون سهم من مزود خدمات الدفع الإلكتروني فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية مقابل 68.6 مليون دولار، فضلا عن حقوق اكتتاب لعدد 201.6 مليون سهم أخرى بقيمة 54.9 مليون دولار.