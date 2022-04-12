الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بعد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء حيث راقب التجار عمليات البيع المكثفة في القطاع المصرفي وبيانات التضخم الأميركية.

أنهى مؤشر Euro Stoxx 600 لعموم أوروبا مؤقتًا على انخفاض بنسبة 0.3% بعد تعويض بعض الخسائر السابقة.

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% مع هبوط القطاع المصرفي بنسبة 1.5%، وأشارت تقارير يوم الاثنين إلى أن مستثمرًا لم يكشف عنه قد باع حصصًا كبيرة في أكبر بنوك ألمانيا، Deutsche Bank وCommerzbank.

وتراجعت أسهم Deutsche Bank بنحو 9.4% وCommerzbank بنحو 8.5%، وقالت التقارير إن البيع يصل إلى 116 مليون سهم في Deutsche Bank و72.5 مليون سهم في Commerzbank أكثر من 5% من البنكين الألمان.

وفي وول ستريت، ارتفعت الأسهم الأميركية حيث أظهر تقرير أسعار المستهلك لشهر مارس أن التضخم باستثناء المواد الغذائية وتكاليف الطاقة المتقلبة كان أقل بقليل من المتوقع.

ومن المقرر أن ينطلق موسم الأرباح أيضًا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تعلن شركات البنوك العملاقة JPMorgan، وGoldman Sachs.

وبالعودة إلى أوروبا، سيراقب المستثمرون التطورات في أوكرانيا، حيث تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في حدوث تقلبات في أسواق النفط والسلع الأخرى.