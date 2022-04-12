روسيا: نعمل على اعتماد اليوان الصيني في المعاملات التجارية



قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده تعمل على اعتماد اليوان الصيني في المعاملات التجارية.

وأضاف نوفاك "عقدنا صفقات لبيع الغاز والفحم الروسي باليوان الصيني".

وتواجه موسكو عقوبات من الولايات المتحدة والغرب لشن حرب على أوكرانيا في 24 فبراير.

وردت روسيا على العقوبات الغربية بإبلاغ الدول الأوروبية بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل للدول "غير الصديقة".

وقبل أيام، أعرب نوفاك عن ثقته في أن أوروبا ستدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية أبدت موافقتها على القرار الروسي.

وقال نوفاك: "الدول والشركات الأوروبية المستهلكة للغاز الروسي تدرس حاليًا اعتماد الروبل لدفع ثمن هذا الغاز".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن آلية دفع ثمن الغاز الطبيعي الموفر إلى "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

ووفقًا للمرسوم، يتعين على العملاء في البلدان غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.

يشار إلى أن مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري.