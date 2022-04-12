ارتفاع العجز التجاري التونسي إلى 1.44 مليار دولار في الربع الأول

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للبلاد اتسع إلى 4.3 مليار دينار ما يُعادل نحو 1.44 مليار دولار في الربع الأول من 2022، من ثلاثة مليارات في نفس الفترة من 2021.

وزادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار.

وعلى صعيد متصل، أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار الجمعة 8 أبريل، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في 3 سنوات، متجازوًا 3 دنانير للدولار الواحد.

ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد، كما يُعتبر أيضًا العجز التجاري أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.