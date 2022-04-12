زادت عمليات البحث في الساعات الماضية عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11 والقنوات الناقلة، وذلك مع النجاح الذي حققه المسلسل في الجزء الأول له وفي الحلقات الأولى للجزء الثاني له، بالإضافة للعديد من المفارقات الكوميدية التي حدثت في الحلقة العاشرة.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11

يتمّ عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11 في الساعة 6.20 في موعد الإفطار على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا في اليوم التالي للعرض.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11 من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، كما يتمّ عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 على منصة Watch it بعد أن حصلت على حقوق عرض الحلقات.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل في بيتنا روبوت 2

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 تناول يوسف دواءً جعله في حالة غير طبيعية، واشترى هادي الموظف بالشركة دبلة لخطبة هدير، فيفاجئه يوسف بأن الدبلة سيقدمها لذيذ لهدير ويرحل هادي غاضبًا من المكتب.

ويكتشف يوسف أيضًا كسر أداة داخل الروبوت لذيذ بعد أن يعود لوضعه الطبيعي ويذهب مفعول الدواء ليدرك أن وضعه لم يكن طبيعيا أبدا ويكتشف أن سامح هو من كسر أداه بداخل لذيذ، فيحاول يوسف إصلاح الروبوت لذيذ بكل الطرق من خلال التوجه إلى حي الحرفيين (الحي الصيني) ويسأل عن قطع الغيار التي يحتاجها فيجد أسعار تبدأ من 40 جنيهًا وحتى 1000 جنيه، فيطلب القطعة بسعر 500 جنيه.