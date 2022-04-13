أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-4-2022.. زيادة 10 جنيهات في سعر المعدن الأصفر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ليصعد الذهب عيار 21  بنحو 10 جنيهات ليسجل 1030 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 نحو 882.75 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 نحو 1177.25 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 8240 جنيها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1958.20 دولارًا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1958.96 دولار، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1961.70 دولار.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-4-2022.. زيادة 10 جنيهات في سعر المعدن الأصفر

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