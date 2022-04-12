موعد إجازة شم النسيم 2022 والعطلات الرسمية خلال شهر رمضان

تضاعفت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة على المحرك العالمي جوجل، عن موعد إجازة شم النسيم 2022، خاصة أنها تأتي للعام الثاني على التوالي خلال شهر رمضان الكريم 1443 هـ، وستكون إجازة رسمية وفرصة جيدة للتجمع العائلي والأسري في الشهر الفضيل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد إجازة شم النسيم 2022 وفق المعلن من مجلس الوزراء، وهي على النحو التالي:

موعد إجازة شم النسيم 2022

وفق المعلن فإن عيد شم النسيم يوافق تاريخ الاحتفال به هو 25 أبريل الجاري، وأيضا يوم 24 رمضان 1443هــ، وهو إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص مدفوعة الأجر.

وبسبب قرار سابق لمجلس الوزراء فإنه يتم ترحيل الإجازات التي تكون في منتصف الأسبوع إلي الخميس التالي، ويتوقع أن تكون الإجازة يوم الخميس 28 أبريل الجاري.

لكن بسبب توفق إجازتين خلال يوم واحد، فلا يُعرف كيف سيتم التعامل مع تلك الإجازة، ويتوقع أن يعلن مجلس الوزراء وقتها موقف الإجازة وموعدها بشكل رسمي.

ويحتفل المصريون هذا العام بشم النسيم وهو واحد من أقدم الاحتفالات بأعياد الربيع التي عرفها العالم، لكن لأنه يتزامن مع شهر رمضان، يجعل من الصعب تناول الأطعمة المرتبطة بهذه المناسبة كـ(الفسيخ والرنجة والملوحة والبطارخ) وغيرها من الأسماك المملحة.

الإجازات الرسمية في 2022

وبحسب أجندة الإجازات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص في 2022، فقد جاءت كالآتي:

وتكون أولى العطلات الرسمية بعد عيد شم النسيم هي إجازة عيد الفطر المبارك، التي تكون في الفترة ما بين 1 إلى 4 مايو المقبل.

- ذكرى ثورة 30 يونيو وتكون يوم 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك من 8 إلى 12 يوليو.

- 30 يوليو رأس السنة الهجرية.

- 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

- 8 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف.